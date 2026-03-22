Цънцарова: Много е важно журналистиката да се пипа с чисти ръце

22 март 2026, 17:28 часа 434 прочитания 0 коментара
Цънцарова: Много е важно журналистиката да се пипа с чисти ръце

"Много е важно е журналистиката да се пипа с чисти ръце точно защото е важна и определяща част от функционирането на нашето общество", каза журналистът Мария Цънцарова в предаванетго на "На фокус" по Нова телевизия. Според нея е дошло времето за разговор за журналистиката и понеже той се води последните месеци особено интензивно, се връща смисъла на професията, защото по думите й тя не можем повече да бъде оставяна да бъде употребявана и ползвана.

"На висок глас говорим за принципите, стандартите в професията", смята Цънцарова. 

Според нея истината е там, където има кой да се бори за нея. "Смятам, че в истината може да инвестираме повече от самата дума - това са фактите, стремежът да дадеш да се чуят гледни точки, които трудно си поправят път", заяви Цънцарова. 

По думите й обаче истината върви с хората. 

Журналистиката с позиция

Според нея позицията на журналиста звучи през въпросите.

"Аз нямам тази необходимост да заявявам политическа позиция. Смятам, че ролята на журналиста е да изясни политическите позиции на своите гости, но да ги конфронтира с истината, с фактите и да ги изпита там, където има слабости в техните тези", коментира още журналистът.

Тя смята, че пристрастност трябва да има към зрителя и неговия интерес. "Не сме сами в този разговор", добави още Цънцарова.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
