Да вадим дъждобрана или последни дни за плаж? Времето през уикенда - 13-14 септември 2025 г.

В първия почивен ден, 13 септември 2025 г. ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 27°. В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България, показва прогнозата за времето.

Дъждовно, но все още топло: Прогнозата за времето на НИМХ

Късно слънце над морето

По Черноморието, след нощните превалявания, преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Неделя

В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник.

Ще ни трябват ли чадъри за първия учебен ден? Отговорът от проф. Георги Рачев

Източник: Meteo.bg

Снимки: БГНЕС