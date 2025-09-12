Войната в Украйна:

ДАНС търси агенти в сайт за обяви за работа

12 септември 2025, 14:27 часа 459 прочитания 0 коментара
ДАНС търси агенти в сайт за обяви за работа

ДАНС обяви пет свободни позиции за агенти в сайта Jobs.bg, съобщи Mediapool. Любопитен акцент в конкурсите е, че предимство имат кандидати с филологическо образование. Контраразузнаването търси един агент за Ямбол и шестима за централата в София.

За столичните позиции се изисква владеене на руски, турски, арабски или персийски език. До момента обявите са събрали близо 9000 преглеждания, като най-силен интерес има към персийския, а най-слаб – към арабския. В Ямбол новият служител ще работи по линия на икономическата сигурност, като за тази позиция не са посочени езикови изисквания. Още: Блокираният избор за шеф на ДАНС: Кабинетът чака Радев

Критериите

Публичното обявяване на конкурса позволява широк достъп до условията за работа в ДАНС. Сред основните критерии са: българско гражданство, възраст между 18 и 40 години, липса на осъждане за умишлено престъпление, както и чисто дисциплинарно минало – кандидатите не бива да са били освобождавани от работа с "уволнение".

Желаещите трябва да са медицински и психологически годни, да не употребяват наркотични вещества и да не страдат от психични заболявания. Изисква се още кандидатите да не извършват дейност, насочена срещу националната сигурност, териториалната цялост или конституционния ред. Още: Румен Радев: Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС (ВИДЕО)

Задължително условие е също кандидатът да не е получавал оценка "психологически непригоден" при участие в предишни конкурси на ДАНС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Документите за участие могат да се подават до 19 септември 2025 г. в 16:00 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
ДАНС агенти обява за работа
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес