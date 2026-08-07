Обиждали и чупили ли са в хотела си в Банско италианците, тормозени с нацистки възгласи? Отговор от еврейската общност

Факт ли е, че италианските младежи, които станаха обект на нацистки нападки в Банско, също са се държали най-малкото невъзпитано? Отговор в известна степен даде Николай Гълъбов, председател на Асоциацията на ционистите. Той изрично подчерта в ефира на сутрешния блок на Нова телевизия, че представлява цялата българска еврейска общност.

Важно уточнение - със сигурност нападки на нацистка основа са нещо, което може да доведе до страшни последствия. Затова и самият Гълъбов изрично посочи, че такива настроения "трябва да се унищожат в този словесен момент". Той заяви, че това е страшното - някой да бъде нападан на етническа или верска основа, независимо от кой етнос е и каква религия изповядва, защото заради такъв "разцвет" на омраза човешката история помни големи войни - Още: "Подобно поведение няма място в България": Проф. Александър Оскар след напрежението в Банско (ВИДЕО)

Поведението на италианските младежи

"Не можем да влезем в детайли", бяха първите думи на Гълъбов при изричен въпрос дали италианските младежи са нанесли щети в хотела в Банско, в който са гостували и дали са се държали непристойно. "Това са деца, дошли на международен лагер", посочи той.

"Мислим какво може да е станало – просто едни свободни деца, в еуфория, може някое дете да е подвикнало", продължи Гълъбов. Тези деца не говорят български – как някой е преценил, че има обида, попита той.

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Същевременно обаче по време на разговора бяха показани снимки от хотела, на които се виждат щети - например избита врата. "Няма проблем човекът (собственикът на хотела) да си възстанови щетите, всичко ще му бъде заплатено", увери Гълъбов. "Ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено", каза още той, като категорично заяви, че не одобрява такова поведение. Николай Гълъбов добави и, че всеки хотелиер си предвижда, че може да има случаи на щети в хотела му, нанесени от гости.

Гълъбов изрично подчерта: Всеки разбира, че това е нередно, визирайки нанесените щети в хотела. Но и каза нещо много важно: "Когато се намесва еврейското, прочитът е друг". Затова и призова говоренето да е за добро и лошо, а не за етнос и религия. "Защо не ги обидиха на италианци, швейцарци и т.н.", попита той.

На въпрос как премиерът Румен Радев се е отнесъл към случилото се, Гълъбов отговори, че министър-председателят е приел нашите притеснения. Представителят на еврейската общност уточни, че все още няма информация от полицията кои и какви точно са българските младежи, скандирали нацистки възгласи и заплашвали италианските младежи със саморазправа. Но каза, че на него му звънели чак в Швейцария, защото италианците много са се уплашили - Още: Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)