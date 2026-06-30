Патриархът за 2 години служба: Важното е, че се разбираме с институциите

Българската православна църква отбеляза с тържествена Света литургия в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ 2 години от избора и интронизацията на Българския патриарх Даниил за неин предстоятел. В богослужението участваха митрополити и епископи от Българската православна църква.

„Равносметката ще я правят хората. Това, което ни радва е, че Българската православна църква се ползва с доверие сред институциите. За това можем да благодарим на Бог и на всички, които ни съдействат в това начинание“, каза той.

Според него през последните години е създаден благоприятен климат за работата на Църквата и за приемането на важни законодателни промени.

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„Силно желание на Светия синод беше това. И в миналото, и в сегашното Народно събрание - всички промени се случиха с голям консенсус между политическите партии. Това е нещо благоприятно и дано има хубав край“, посочи патриарх Даниил пред Нова тв.

Източник: БГНЕС

"Санкциите обслужват нечии политически интереси"

Българският патриарх коментира и пакета от санкции на Европейския съюз срещу Русия, който включва и руския патриарх Кирил.

„Санкциите, които налага ЕС, са спрямо едни държави и помощ към други, но не се прилага този принцип при много по-брутални атаки и държави. Тези санкции обслужват нечии политически и икономически интереси и не са в полза на международното право“, коментира патриарх Даниил.

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