10 октомври 2025, 17:08 часа 353 прочитания 0 коментара
Една от най-добрите журналистки в NOVA напуска телевизията

Една от най-добрите журналистки в NOVA през последните години напуска телевизията. Това става от явно от официално съобщение в сайта на медията. Става дума за Лилия Мустакова, която през последните години демонстрира високо професионално отношение и задълбочени познания по различни теми, включително футболни. "Лилия Мустакова продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.", пишат от NOVA.

Снимка: NOVA

Две нови лица

На мястото на Мустакова към екипа на телевизията се присъединяват две нови лица - Мина Илиева и Виолета Манчева.

Снимка: NOVA/Красена Ангелова

От 13-и октомври водещата Мина Илиева ще представя първите новини за деня в "Здравей, България". Досега тя е била лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години. Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Снимка: NOVA/Красена Ангелова

Към екипа на NOVA се присъединява и Виолета Манчева. Тя ще бъде водеща на късната информационна емисия и репортер в нюзрума на NOVA. В последните осем години работи в България Он Еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми. Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
