Внимание! Жълт код за силен вятър в девет обласи в събота

10 октомври 2025, 13:48 часа 316 прочитания 0 коментара
Жълт код за силен вятър е обявен в девет обласи в събота (11 октомври). Той важи за Видин, Монтана, Варца, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Пазарджик и Благоевград. 

През нощта ще остане ветровито, облачността ще се увеличава и след полунощ на места, главно в Северна България и планините, ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат по-високи, в сравнение с днес, между 7и 13 градуса, в София – 10 градуса, по Черноморието – около 12 градуса, а дневните температури слабо ще се понижат с около градус и ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София – около 15 градуса.

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи, но след обяд облачността бързо ще намалее до слънчево време. В съботния ден ще бъде много ветровито. Ще духа силен северозападен вятър с пориви в областите с обявен код жълто до около 80 – 90 км/ч.

По Черноморието ще духа временно силен северозападен вятър. Преди обяд и там ще вали, но след обяд ще бъде слънчево, с максимални температури от 15 до 17 градуса.

И в планините ще бъде ветровито, с валежи, над 1800 метра от сняг, по-интензивни в Централна Стара планина. Ще духа силен северозападен вятър.

През следващите дни ще бъде по-малко ветровито. В неделя и понеделник ще бъде и и предимно слънчево, с минимални температури между 5 и 10 градуса и максимални - между 15 и 20 градуса.

Във вторник и сряда ще има валежи от дъжд. Ще започне да прониква по-студен въздух и дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
прогноза за времето силен вятър
