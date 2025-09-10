Есента идва в тези градове. Времето утре - 11 септември 2025 г.

На 11 септември 2025 г. под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°, показва прогнозата за времето.

Дъждовно в планините

В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg