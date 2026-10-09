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Фрегатата "Верни" отново се отправя към мястото на атаката с дронове в Черно море

09 октомври 2026, 11:41 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Фрегатата "Верни" отново се отправя към мястото на атаката с дронове в Черно море

Фрегатата "Верни" от състава на българските Военноморски сили се е отправила към района, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната. Фрегата за втори път се отправя към мястото на инцидента, първият е бил в четврътък (8 октомври).

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Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Ден след атаката се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като членовете настояха за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите на два кораба в Черно море.

Министърът на външните работи Велислава Петрова каза в четвъртък, че е важно да се получи необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. "Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят", коментира министърът.

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Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна. Вторият атакуван кораб получи поражения, а на борда му възникна пожар. Екипажът на втория кораб беше евакуиран. От моряците на потъналия кораб обаче няма следа. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи в сряда, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. 

Девет сирийски моряци се смятат за изчезнали след потъването във вторник на товарен кораб в Черно море. Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване".

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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