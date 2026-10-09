"Минимална вероятност за оцеляване": Експерт с анализ за съдбата на моряците от потопения с дрон кораб в Черно море

Вероятността някой да оцелее над седем часа в такава среда е минимална. Това каза експертът по морско търсене и спасяване Коста Андреев, председател на доброволческото сдружение БУЛСАР и бивш заместник-командир на Военноморските сили, в ефира на Нова телевизия попитан какви са шансовете за оцеляване на екипажа на потъналия в Черно море кораб. На борда на плавателния съд са се намирали деветима сирийци и един египетски гражданин.

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Към момента сирийските власти все още не са потвърдили смъртта им и поддържат официален статус „изчезнали“, като Дамаск изпрати дипломатическа нота до България с искане за независимо разследване и обяснение защо спасителната операция е била прекратена за по-малко от денонощие.

Андреев обясни, че продължителността на издирването се определя от конкретния район, метеорологичните условия и шансовете за откриване на живи хора, като стандартните акции обикновено продължават между 24 и 48 часа. Експертът бе категоричен, че морската среда е изключително враждебна към човешкия организъм, тъй като топлината се разпространява във водата 25 до 30 пъти по-бързо, отколкото във въздуха. "При температура на водата в района от около 18–20 градуса човешкото тяло изпитва тежка хипотермия още между втория и седмия час. При такива условия организмът може да издържи максимум до около 40 часа, но всичко зависи от физическото състояние и облеклото на моряците", заяви той.

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Експертът отбеляза още, че тъй като инцидентът е станал около 3 часа сутринта, вероятно по-голямата част от екипажа е спала в каютите си с леко облекло, което допълнително намалява шансовете за дълго оцеляване във водата.

Коста Андреев подчерта, че за операция по издирване на останкте е необходима високоспециализирана техника, включително стабилен кораб със система за динамично позициониране и дистанционно управлявани подводни дронове, способни да работят на голяма дълбочина. Наближаващият зимен сезон и неблагоприятните метеорологични условия обаче могат допълнително да затруднят и забавят работата на екипите.