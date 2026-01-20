Големият студ не си отива от тези градове. Времето утре - 21 януари 2026 г.

Оставката на Румен Радев:

На 21 януари 2026 г., сряда, минималните температури ще бъдат между минус 12° и минус 4°, по-ниски в североизточните райони. В София ще бъде около минус 9°. Утре ще е облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централен Предбалкан. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи,показва прогнозата за времето на НИМХ.

Най-студените градове

Най-студено в сряда ще бъде във Велико Търново и Русе - минус 12 градуса. Минус 10 градуса се очакват в Силистра, Шумен, Враца, Плевен и Търговище. Във Видин, Монтана и Ловеч минималните температури ще са минус 9 градуса. За София се очакват минус 6 градуса. Максималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 0°.

Четвъртък

В четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина - и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Евгения Чаушева
