Войната в Украйна:

Хелоуин: Преди да мразим, е хубаво да научим (ВИДЕО)

30 октомври 2025, 15:21 часа 236 прочитания 0 коментара

Хелоуин е сред най-очакваните празници от децата по света, а често дори и от възрастните. Много хора свързват произхода на това празнуване с американската култура, а други твърдят, че Хелоуин е капиталистическа измислица с цел продажба на костюми и бонбони за децата. Истината обаче е съвсем различна. All Hallows’ Eve, по-популярен като Хелоуин или празника преди Вси Светии, води началото си от келтския езически ритуал Сауин - фестивал на плодородието и новогодишен празник, празнуван в края на октомври.

Тогава според вярванията на древните келти в нощта срещу новата година, починалите през изминалата навестяват света на живите, в търсене на живи тела, в които да се вселят.

Източник: Getty Images

За да се предпазят, хората гасят огъня в огнищата си и се събират около огньовете, палени по случая, от жреците-друиди, които устройват гадания. Събралите се опитват да изглеждат колкото се може по-страшно, обличайки и надявайки животински кожи и глави, с намерението да изплашат привиденията и да ги отблъснат назад в света на мъртвите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Подобни ритуали можем да намерим и в българската култура, като например традициите, свързани с кукерските игри - древен обичай, който има сходна цел - да пропъди злите духове и да осигури плодородие и здраве през новата година. Кукерите, облечени в страшни маски и кожи, с огромни звънци, танцуват и издават силен шум, за да се прогони всичко нечисто.

Източник: БГНЕС

Макар и да се провежда през различно време на годината - обикновено в края на зимата – символиката на ритуала е сходна с тази на келтския Сауин: границата между световете на живите и мъртвите се размива, а хората се стремят да се защитят чрез обреди, маски и шум. С времето келтският празник губи своето религиозно и културно значение и се превръща в празник за децата по целия свят, които се обличат в костюми на любимите си герои и обикалят домовете искайки бонбони и сладки, предупреждавайки, че ако не получат лакомство, ще направят някоя пакост. Хелоуин се чества един ден преди католическия празник Вси светии и поради това представите за тях се смесват.

Самата дата е избрана нарочно - през 835 г. папа Григорий IV, в опит да замени съществуващия езически ритуал, утвърждава 1 ноември като Ден на Вси светии в католицизма, като ден за прослава на всички християнски светци и мъченици.

Оттам произхожда и названието Хелоуин - нощта преди/навечерието на Деня на Вси Светии.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
празник видео Хелоуин Празникът на Вси светии Студио Actualno
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес