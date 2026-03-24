Войната в Украйна:

"Хладна пролет": Проф. Георги Рачев разочарова дамите с прогнозата за времето

24 март 2026, 7:58 часа 508 прочитания 0 коментара
За съжаление на дамите остава студено. В сряда и четвъртък (25 – 26 март) ще се стопли за малко, след което отново ще захладнее. До Цветница, а може и след това, температурите ще останат по-ниски. Мокро и кално ще е. Трябва да сме добре облечени. От петък нахлува по-хладен въздух. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той обясни, че пролетта идва, но по-хладна и влажна. "Баба Марта се смили над нас. Но идват валежи", каза той.

Професорът обясни, че за тази прогноза е виновна синоптичната обстановка над Европа. "От утре на обяд този студен фронт, който е в района на Алпите, ще създаде един средиземноморски циклон, който по всяка вероятност ще мине през България и ще доведе до нахлуването на студен въздух", посочи Рачев.

"В момента в Либия е по-студено, отколкото в Париж в Лондон, но се сменят нещата и ще стане студено над Западна Европа. В сряда и особено в четвъртък температурите ще стигат 16, 17, нищо чудно някъде и 18 градуса в България, след което отново ще захладнее. В петък на обед започва да идва този по-хладен въздух, но това са нормалните температури за март", каза професорът.

Времето днес

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Във вторник времето ще бъде облачно и дъждовно, със значителни превалявания в района на Източните Родопи. Вятърът ще бъде слаб от североизток.

Минималните температури ще са в интервала от 4 до 7 градуса, а максималните - от 7до 16, в София – около 8 градуса.

Обявен е жълт код за значителни валежи от дъжд в две области – Кърджали и Хасково. Там се очакват количества между 20 и 30 литра на квадратен метър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
дъжд прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес