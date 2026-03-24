"Хладна пролет": Проф. Георги Рачев разочарова дамите с прогнозата за времето

За съжаление на дамите остава студено. В сряда и четвъртък (25 – 26 март) ще се стопли за малко, след което отново ще захладнее. До Цветница, а може и след това, температурите ще останат по-ниски. Мокро и кално ще е. Трябва да сме добре облечени. От петък нахлува по-хладен въздух. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той обясни, че пролетта идва, но по-хладна и влажна. "Баба Марта се смили над нас. Но идват валежи", каза той.

Професорът обясни, че за тази прогноза е виновна синоптичната обстановка над Европа. "От утре на обяд този студен фронт, който е в района на Алпите, ще създаде един средиземноморски циклон, който по всяка вероятност ще мине през България и ще доведе до нахлуването на студен въздух", посочи Рачев.

"В момента в Либия е по-студено, отколкото в Париж в Лондон, но се сменят нещата и ще стане студено над Западна Европа. В сряда и особено в четвъртък температурите ще стигат 16, 17, нищо чудно някъде и 18 градуса в България, след което отново ще захладнее. В петък на обед започва да идва този по-хладен въздух, но това са нормалните температури за март", каза професорът.

Времето днес

Във вторник времето ще бъде облачно и дъждовно, със значителни превалявания в района на Източните Родопи. Вятърът ще бъде слаб от североизток.

Минималните температури ще са в интервала от 4 до 7 градуса, а максималните - от 7до 16, в София – около 8 градуса.

Обявен е жълт код за значителни валежи от дъжд в две области – Кърджали и Хасково. Там се очакват количества между 20 и 30 литра на квадратен метър.