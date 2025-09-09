Войната в Украйна:

И в част от Тетевен ще има режим на водата

09 септември 2025, 11:54 часа 294 прочитания 0 коментара
И в част от Тетевен ще има режим на водата

От днес (9 септември) се въвежда режим на водата в кв. „Полатен“ в Тетевен, съобщават от ВиК – Ловеч, цитирани от БТА. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за водоснабдяване на квартала и с оглед осигуряване на достатъчни водни количества за питейно–битовите нужди на населението.

Водоподаването ще бъде спирано от 22:00 ч. до 6:00 ч. на другия ден.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

БТА припомня, че миналата седмица бе въведен режим на водата и в село Голяма Брестница, община Ябланица, както и в село Прелом, община Ловеч. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
режим на водата засушаване информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес