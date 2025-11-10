Любопитно:

Идва ли първият сняг? Отговорът от Николай Василковски

10 ноември 2025, 07:45 часа 559 прочитания 0 коментара
Аномалии през следващите две седмици не се очакват. Отрицателни температури може да има рано сутрин около 18 - 19 ноември. От сряда (12 ноември) до неделя (16 ноември) ще е без валежи. Това е период, който е особен и ще се натрупва мъгла и ще създава усещането, че няма слънце. От 12 до 14 ноември температурите ще са около 10-12 градуса, а през уикнда ще са и по-високи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

От понеделник следващата седмица до сряда (19 ноември) ще премине студен фронт, но без особени валежи. "Ако температурите бяха по-ниски, щяхме да видим и сняг в по-ниските места. Но сняг в този обозрим двуседмичен период не се очаква", каза той.

Времето днес

Днес времето ще се задържи облачно и на много места ще има валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а максималните от 11-13 градуса в западната половина на Дунавската равнина до 19-20 градуса в Югоизточна България.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността.  

В сряда вероятността за валежи намалява. В четвъртък в равнинната част от страната сутринта ще има мъгли или ниска облачност, през деня ще е предимно слънчево. 

Виолета Иванова
