"Имоти на "Елените" се водят речно корито, но урбанизирани": Разкрития и критики от бивш министър

В "Елените" има река, която се казва Дращеля, тя има водосбор от 38 кв.км, дълга е над 12 км и се влива при плаж "Елените" и плаж "Козлука", това е информация, която я има в документите в Министерството на екологията (МОСВ), това е категорично и не подлежи на обсъждане. Факт е, че в коритото на тази река са извършвани дейности, които противоречат на закона.

Това заяви пред БНР Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков.

"Не съм съгласен, че някой трябва да сезира МОСВ, за да разбере то има ли там (река), няма ли. Има устройствено планиране, има проследяване и мониторинг, който се извършва от Басейнова дирекция, от Регионалната инспекция по околната среда. Това са институции, които би трябвало да знаят за този проблем и да предпишат мерки, включително по премахване на незаконно строителство в рамките на речното корито. Това е категорично. Друг е въпросът дали други институции не са си затваряли очите и не са съдействали за това да бъдат изградени на това място въпросните обекти. Говоря за местните власти - главният архитект, който подписва и издава разрешения за строителство, кметът и Общинският съвет - със свои решения по устройствено планиране, както и РДНСК", коментира той.

Още: Водата върви от сушата към морето, не обратното: Кога ще го разберем?

Снимка: Actualno.com

По думите на Сандов прокуратурата трябва да започне да работи по тези нарушения, защото това би възпряло следващи подобни опасни закононарушения. "Трябва да видим наказани длъжностни лица, които са си сложили подписите и носят персонална отговорност. Защото това са човешки жертви след тях".

Още: Нагла лакомия

Наводненията, които (не) бяха предвидени

В картите този район (на "Елените") е отбелязан като район с висок риск от наводнения, посочи Борислав Сандов и обясни: "Когато видим едно голямо дере, на нас трябва да ни е ясно, че там в един момент се е пълнило с вода. Дори да няма вода там в голяма част от годината, а все повече български реки са в такъв стадий, че заради климатичните промени и по-дългите суши те пресъхват, но това не ги изключва от списъка с реки. Започнаха да се появяват документи, на които ясно се вижда, че имоти в този злополучен участък се водят речно корито, но урбанизирани. Това е абсурдно, защото речното корито и водните обекти са изключителна публична собственост. Как изведнъж те се превръщат в урбанизирани и върху тях могат да се изграждат постоянни постройки. Тук е моментът да се установи кои длъжностни лица са допуснали това да се случи и да им се търси наказателна отговорност".

Още: То Фейсбук направи своето разследване, г-н министър