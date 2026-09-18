Мъж почина след токов удар в Петрич

Млад мъж почина в Петрич след токов удар, докато ремонтирал къща, предаде БНТ. Близките му го закарали с личен автомобил в Спешния център в града, където той издъхнал. Още: Двегодишно дете загина при токов удар в Ботевград
Отново напрежение между роднини и лекари
Още: След токов удар: 14-годишно момче е в тежко състояние
След смъртта му пред лечебното заведение се събрали десетки негови роднини и възникнало напрежение. Близките твърдят, че мъжът е бил жив при пристигането си в Спешния център, и обвиняват дежурния лекар в забавена реакция.
Те се съмняват, че не му е оказана навременна медицинска помощ. По думите им при пристигането им не е имало лекар и се е наложило да чакат над един час.
На място са пристигнали полицейски екипи, за да предотвратят сблъсъци между близките на починалия и медицинския екип.
До момента няма официална позиция от Спешния център в града.
Още: Дете е с опасност за живота след токов удар от електрически стълб