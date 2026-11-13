Наглост: Оправдаха Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе

Оправдателна присъда за бившия лидер на ДПС Лютви Местан произнесе Окръжният съд в Кърджали по делото за катастрофата на пътя за Маказа преди 7 години, при която загина 6-месечно бебе, предаде bTV. Другият подсъдим по делото – Юсеин Ахмед, баща на загиналото дете, получи три години лишаване от свобода условно с 5-годишен изпитателен срок. Прокуратурата поиска същото наказание и за двамата подсъдими. Още: Отново отложиха делото за катастрофата с участието на Лютви Местан

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Решението на Окръжния съд в Кърджали не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

След края на процеса от прокуратурата съобщиха, че ще протестират присъдата. Адвокатите на бащата на загиналото дете също заявиха, че ще я обжалват. Те настояват Апелативният съд да назначи нова комплексна експертиза.

Лютви Местан заяви, че след окончателното приключване на делото ще потърси съдебна отговорност от всички, които според него са дали лъжливи показания по случая.

Припомняме, че катастрофата стана на 14 април 2019 г. на разклона за село Загорско на пътя за Маказа. Автомобилът на Лютви Местан навлезе в кръстовището откъм селото и отне предимството на колата, управлявана от Юсеин Ахмед, която се движела с висока скорост по главния път. При сблъсъка загина 6-месечното дете на Ахмед, което не е било поставено в детско столче.

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