Жълт код за студ в цялата страна

19 януари 2026, 06:12 часа 481 прочитания 0 коментара
През следващото денонощие ще остане студено с минимални температури между минус 12 и минус 7 градуса, максимални - между минус 5 и 0 градуса. Малко по-високи ще са температурите в крайните югозападни райони и по южното крайбрежие на морето. Жълт код за студ е обявен в почти цялата страна, съобщават от НИМХ. Още: Жълт код за студ, двуцифрени минусови температури

Внимание: Код студено време

Снимка: iStock

Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3 градуса, на 2000 метра - около минус 9 градуса.

Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще бъде значително по-високо от средното за месеца.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
