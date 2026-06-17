Как държавата ще бори кражбите от кацата с меда? (ВИДЕО)

Нова система за прозрачност на обществените поръчки представи държавата. Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) предоставя възможност на гражданите да следят къде отиват общите ни пари за обществени поръчки.

За последните 6 години са проведени 193 хиляди поръчки на обща стойност 52 милиарда евро.

Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и целта ѝ е да сложи край на своеволията в обществените поръчки и скрити трансфери, които ощетяват бюджета. Ето например - най-високата сума от обществени поръчки е на Пътната агенция, с над 4 милиарда и 580 хиляди евро, а голяма част от тях са дадени на държавното дружество Автомагистрали - по общо 12 договора за изграждане и ремонти на пътища и магистрали, както и за полагане на маркировки.

Появиха се обаче и критични оценки на новата платформа. Според анализатори и експерти в областта на отворените данни, платформата СИГМА е полезен инструмент, но не предоставя нови данни, а използва вече публично достъпната информация от Портала за обществени поръчки.

Критиците отбелязват, че подобни платформи и инструменти за анализ съществуват от години както в гражданския сектор, така и в медиите и неправителствените организации.

Според гледната точка на редица експерти основният принос при СИГМА е, че представлява официален държавен портал, който събира и визуализира информацията в по-достъпен вид.

Става ясно обаче , че по-важната стъпка би била публикуването на нови масиви от отворени данни и разширяването на прозрачността в други сфери на публичното управление, където има също редица съмнения за злоупотреба с публични средства.