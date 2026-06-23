Какво е да си българин в Кипър: Добрин Финиотис за идеята за първата българска църква, която обедини сънародниците ни там

„По инициатива на Съюза на българите в Кипър с председател Калин Павлов има дадено място и идеята е благословена от Българската патриаршия, за да бъде построена българска църква в Кипър“, разказа пред Actualno.com Добрин Добрев Финиотис, директор на Българския културен център „Елисавета Багряна“ в Лимасол, Кипър. Идеята датира още през 2023 г., когато е подписан меморандум за сътрудничество между българския посланик там и митрополитът на Тамасос.

В момента се набират средства за църквата, очаква се българската държава също да помогне, като целта е богослуженията да са на български език.

„Досега е нямало българска църква. Двете държави са православни, но е хубаво да има едно българско място, където да се посещава от българи“, добави Финиотис, давайки пример с руската църква в Кипър, в която богослуженията са на руски език, както и с гръцката църква „Св. Георги“ в България, където службите се извършват задължително на гръцки език.

Финиотис отбеляза, че има български свещеник в Паралини в лицето на отец Светослав, както и че управителят на най-големия манастир Кикос в Кипър е българин, което по думите му е гордост за България.

Снимка: личен архив

Кой е Финиотис?

Финиотис е роден в България, завършил "История" в УниБИТ, но живее в Кипър от 18 години и е женен за кипърка. Член е на Съюза на българските писатели, главен уредник на Дом "Дора Габе - музейна експозиция в София към Съюза на българските писатели и издал три книги.

Центърът, който той ръководи, е създаден през 2018 г. към Сдружение „България – Кипър Култура без граници“, чийто председател е Димитър Ангелов.

„Целта и задачата на институцията е да популяризира българската култура, музика, българското слово в Кипър. Другата задача е да има обмен между Кипър, България и Гърция“, добави още Финиотис.

В него са гостували Янка Рупкина, вокален квартен "Светоглас", известният народен певец и фолклорист Даниел Спасов, Орлин Горанов, театрални постановки от български театри, Олга Борисова, Руска Стоименова, поетът Георги Константинов, литературният критик Катя Зографова и академичната общност на УниБИТ.

От думите му разбрахме, че българският културен център носи името на Елисавета Багряна“, заради огромната му обич към творчеството на Багряна и близостта му с нейната внучка Елисавета Шапкарева, която също е част от Сдружение „България-Кипър Култура без граници“.

„Българският културен център „Елисавета Багряна“ и сдружението учредихме национална литературна награда на името на поетесата, която ще се дава за поетични, литературни постижения на талантливи жени – поетеси“, добави още Финиотис. ОЩЕ: Стиховете на Багряна: Последното "оръжие" срещу закриването на Чешкия център в София (СНИМКИ)

Какво е да си българин в Кипър?

„Българската общност наброява около 35-37 хил. българи. Бяха 50 хил. някога, сега са толкова, колкото ви казах по простата причина, че след ковид много семейства се прибраха в България“, разказа Финиотис.

От думите му стана ясно, че в Кипър има българи със смесени бракове и икономически мигранти.

От смесени бракове той изброи изявени личности като българската поетеса Василка Петрова - Хаджипапа, един от изключително големите лекари на Кипър д-р Любен Крушовски, актрисата Моника Мелеки, оперната прима Цвета Христофоров.

"Има и поколения българи, които са израснали в Кипър. Почти всички говорят български език и тези, които посещават българските училища. Именно това е целта на българските училища да запазят майчиния език. При тези, които са със смесени бракове е по-трудно да запазят българския, но тези, които са с родители българи, нормално да знаят български език. В смесените бракове децата говорят с акцент български, но говорят, когато имат желание“, обясни той.

Стана ясно, че в Кипър има и български танцови, фолклорни ансамбли: "Канатица", "Българи" и "Соватчии".

По думите му българите в Кипър са се сблъсквали с всякакъв вид трудности, като трудно намиране на работа.

„Последните трудности са намирането на поносими квартири с поносим наем, но за това българската държава не може да помага. Това са икономически трудности. Българската държава помага с това, че в Кипър по министерско постановление има учредени 9 български училища. Най-голямото и едно от най-първите е училище „Никола Йонков Вапцаров“ с училищен ръководител Лидия Стефанова в столицата Никозия към Съюза на българите в Кипър. Това е най-старата организация, създадена от първата вълна българи през 80-те години. Днес нейн председател е Калин Павлов, който е бивш дипломат, търговски представител е бил в посолството“, заяви Финиотис.

Той коментира и как иранският дрон върху британската база в Акротири се е отразила на българите в Кипър.

Той е категоричен, че не е имало паника.

„Нашият дом е недалеч от базата Акротири, нямало е кой знае какви смущения. Притеснение е нормално да има в първите часове, но нямаше паника, нямаше и никакви щети и т.н. Някои медии злоупотребиха тук с тази новина“, заяви Финиотис.

Според него обаче тези новини са дали малко смущение в туризма за това лято. „Към момента всичко в Кипър е нормално и спокойно“, посочи още Финиотис. ОЩЕ: След иранските атаки: Какво е бъдещето на британските военни бази в Кипър

Образът на България е позитивен

Финиотис е категоричен, че България е една от най-уважаваните държави в Кипър.

„Над 30 хил. кипърци са българоговорящи. Те са завършили нашите университети и до ден днешен тази традиция не е прекъсната. Най-квалифицираните и добри лекари в Кипър са български възпитаници“, добави още Финиотис.

Има и кипърци, които правят кариера в България, като например Християна Лоизу и редица оперни певци и артисти от Кипър ,които правят кариера в страната ни.

Той обърна внимание, че по време на инвазията през 1974 г., когато Турция окупира Кипър, първата държава, която помага е България.

„Тогава българското правителство праща над 30 самолета с палатки, храни, вода за тези, които са останали без домове“,отбелязва Финиотис.

"Освен това България е една от първите държави, признала Кипър за република след падане на английската колонизация, отбеляза Финиотис. ОЩЕ: Българската традиция в Кипър продължава: Роден национал подписва с местен гранд