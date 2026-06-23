Стан и Стефи предизвикват децата да разпознават фалшиви новини на „Ало, Космос! Говори България 6.0“

В зоната на Digital Scouts участниците ще могат да си направят и свои AI космически аватари

Задава се е едно от най-интересните събития на прага на лятото – „Ало, Космос! Говори България 6.0“ или мястото, където деца от цялата страна не само учат нови интересни неща за космоса и технологиите, но и участват в игри, куизове и различни предизвикателства. Събитието е с безплатен достъп, необходима е само предварителна регистрация.

Този път в къта на Yettel предстои нещо различно и много повече от фен среща – ютуб звездите и дългосрочни посланици на кампанията за онлайн безопасност Digital Scouts – Стан (@instantfreaks) и Стефи (@stefiex1), ще бъдат специални гости на научния фестивал. На 26 юни (петък) от 12:00 ч. до 15:00 ч. в София Тех Парк популярната двойка създатели на дигитално съдържание ще посреща посетителите на форума в зоната на Digital Scouts, за да ги предизвика с отборна игра за разпознаване на фалшиви новини. Подрастващите ще научат как да не се подвеждат от това, което четат онлайн и какви са правилните стъпки да разпознаят дали една новина в интернет е фалшива. Докато се забавляват и учат на критично мислене със своите любимци, те ще печелят и награди.

Дезинформацията и фалшивите новини са част от темата за медийната грамотност, акцент в програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ на Yettel тази година. Компанията успява да я вплете в различни инициативи, насочени към ученици в гимназиален курс, студенти и други обществени групи. В края на април телекомът представи и проучване по темата, което показа, че 88% от хората на възраст между 20 и 50 години са попадали онлайн на съдържание, което смятат за фалшиво или подвеждащо, а 38% признават, че са се подвеждали от такова съдържание.

В зоната на Yettel през целия първи ден на фестивала ще има и още забавления и игри, свързани със защитата в дигиталния свят – създаване на силни пароли, споделяне на поверителна информация и онлайн казуси, на които учениците трябва да намерят правилното решение. Най-активните участници ще могат да си създадат и AI-генериран персонален спомен от фестивала, който ще ги постави в обувките на истински дигитални скаути и космически изследователи.

Тази година Yettel отново е част от космическия фестивал, за да предаде на децата важни познания и умения за безопасно и отговорно ползване на технологиите и интернет чрез образователни игри и интерактивно преживяване. Дигиталните умения са дългогодишна кауза на Yettel, като компанията всяка година си поставя за цел да помогне на 50 000 души да подобрят дигиталните си компетенции, за да са по-защитени в онлайн пространството.

За шеста година „Ало, Космос“ ще събере стотици любители на космическите науки и технологии. Домакин и организатор на събитието е Атлантическият клуб в България, с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Посолството на САЩ. На сцената на форума и тази година ще излязат лектори с изключително задълбочен поглед в астрономията, астронавтиката, космическите технологии и природните науки – учени, изследователи и преподаватели, а ученици ще представят своите разработки и прототипи. Специални гости на фестивала ще бъдат представители на НАСА и Европейската космическа агенция. Вторият ден от форума – 27 юни, е посветен на възможности за кариерно ориентиране в областта на STEM.