Кьовеши принизи Гешев - определи срещата им като формална и не сподели кадри от нея (СНИМКА)

В следобедните часове обаче в страницата на Кьовеши бе публикуван обзор на срещите на европейския съдия №1:

"Консистентност, решителност, действие - ключовите думи, които описват една много продуктивна визита в България. Днес европейският главен прокурор проведе срещи с министъра на вътрешните работи г-н Рашков, министъра на правосъдието г-жа Йорданова, а също и формална среща с главния прокурор г-ин Гешев“.

Consistency, determination, action. The key words that describe a very productive visit to Bulgaria 🇧🇬. Today, the European Chief Prosecutor had meetings with Minister of Interior, M. Rashkov, Minister of Justice, Ms Iordanova&a courtesy visit to Prosecutor General, M. Geshev. pic.twitter.com/rxMTtdpu1i