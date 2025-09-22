Войната в Украйна:

Кога се очаква първия сняг? Николай Василковски разкри с какво време посрещаме есента

22 септември 2025, 08:53 часа 290 прочитания 0 коментара
Кога се очаква първия сняг? Николай Василковски разкри с какво време посрещаме есента

Времето ще е топло и приятно в следващите дни, макар идването на есента все повече да се усеща. Това каза синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски. "Навсякъде е страшна суша", каза той и подчерта, че за съжаление пожарната опасност остава в сила, а и не се чака сериозен дъжд, който да реши проблема с безводието.

ОЩЕ: Жега до 30 градуса и после типична есен: Времето с проф. Георги Рачев

Първият истински есенен циклон се очаква в около 2-3 октомври, когато времето осезателно ще захладнее и сутрин температурата може да падне и до 0 градуса. "Тогава ще има сериозна опасност от слани, а по най-високите върхове ще прехвърча сняг. Иначе октомври ще е поредния по-топъл от нормалното месец", каза синоптикът.

Времето тазси седмица

Началното на седмицата ще останат в плен на лятото. От понеделник до сряда ще е слънчево и топло със следобедни температури в интервала 25-30 градуса. От четвъртък нататък ще нахлува студен въздух, с който ще усетим по-сериозен полъх на есента. Последните дни на първата есенна седмица ще са по-хладни с максимални дневни температури между 20 и 25 градуса. Ще духат осезаеми студени североизточни ветрове. Ще има кратки локални валежи.

"В край на септември и началото на октомври обстановката ще се запази с динамична облачност, кратки дъждове, тук-там с гръмотевици. По движението на студен атмосферен фронт се очакват силни северозападни пориви на вятъра. Температурите в топлите часове ще са между 22 и 27 градуса", заяви Василковски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Септември е, разделяме ли се с лятото? Отговорът от Николай Василковски

Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка около 2-4 октомври. Температурите ще се понижат – дневните ще са в интервала 13-18 градуса, сутрините – около нулата с предпоставки за слана.

След евентуалното преминаване на циклон в първите дни, изгледите за октомври са той да продължи с валежи под обичайните нива и температури над сезонните норми.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
есен сняг прогноза за времето Николай Василковски
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес