Кой има имен ден днес, 22 септември 2025 г. Честито!

На 22 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Гълъбин, Гълъбина и производните им. На този ден цървата почита Св. пророк Йона, син на Амасия (VIII в. пр.Xр.), Св. свещеномъченик Фока, епископ Синопски (Синопийски), Св. мъченик Фока градинар († 320), Св. Петър, който преди това бил митар (VI), Св. преподобни Йона презвитер (I пол. IХ). Св. преподобни Козма Зографски († 1323)

Имени дни през септември 2025 г.

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, усмихнат, благословен и успешен! Нека всяко твое желание се сбъдне и бъде лек пътят ти успеха!

***

Честит имен ден! Името ти е прекрасно, както и ти носиш най-важните качества и добродетели за един човек! Бъди жива, здрава, обичана и много щастлива!

***

Честит имен ден! Нека този празник събере най-верните ти приятели и се превърне в незабравим и красив спомен, който да топли сърцето ти през целия ти живот!

***

Честит имен ден! Всичко, което ти желая е: здраве, защото е необходимо; щастие, защото е важно и любов, защото тя ще спаси света!

***

На този ден тъгата забрави с приятели празнувай до забрава изпий до дъно радости мечти, а времето приемай за награда.

