Кой има имен ден днес, 14 декември 2025 г. Честито!

На 14 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Снежана, Снежанка, Снежка, Снежа, Снежина, Блеослава и Белчо. На този ден православната църква почита Св. мъченици Тирс, Левкий, Филимон, Аполоний, Ариан и Калиник и другите с тях. Светите мъченици Тирс, Левкий и тяхната дружина пострадали в Кесария Витинска при император Декий (царувал от 249 г. до 251 година).

Честит имен ден! Нека името ти да е чисто и бяло, както и душата ти. Да имаш щастие и късмет по пътя, който следваш. Избирай доброто и ще получаваш същото! 

Честит празник! Празнувай весело и с отворено сърце за вяра, надежда и любов! Нека дните ти са озарени от добрина и късмет. Да получиш мечтаните подаръци и да имаш обич, с която да отвърнеш!

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

