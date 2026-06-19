Kaufland България е №1 по съотношение между цена и качество в България

Kaufland България получи сертификат Best Buy за най-добро съотношение между цена и качество сред хипермаркетите в България за 2026 г. Сертификатът се присъжда след провеждане на онлайн допитване сред 1200 респонденти в страната. Ритейлърът е посочен като отговор на въпроса „Кой хипермаркет според Вашия личен опит и/или опита на Ваши близки свързвате с най-добро съотношение между цена и качество на пазара в България?“

„Това признание е особено ценно за нас, защото е дадено директно от клиентите, а те са поставени в центъра на всичко, което правим. Цялостното ни развитие стъпва върху много дълбок анализ на клиента - неговите нужди, очаквания и начин на живот. В този смисъл сертификатът е обратната връзка, че това, което правим, е в правилната посока”, коментира Иван Чернев, изп. директор на Kaufland България.

Предоставянето на огромно разнообразие от качествени стоки на достъпни цени е в основата на бизнес модела на компанията. В допълнение към това компанията отправя хиляди ежеседмични и ежемесечни ценови предложения към своите клиенти. С обновяването на лоялната програма Kaufland Card XTRA клиентите получават повече отстъпки, купони с персонални предложения, лоялни точки за допълнителни атрактивни услуги и продукти за 0,01 €.

Проучването е направено от международната компания ICERTIAS, която развива дейност в над 40 държави и изследва потребителските нагласи, удовлетвореността и доверието към марки, продукти и услуги.