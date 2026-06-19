Най-важните новини за деня, 19 юни 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 юни.

ЗЕЛЕНСКИ КАЗА ЗА КАКВО Е ГОВОРИЛ С РАДЕВ: ВЕРСИИТЕ НА ДВАМАТА (ВИДЕО)

Поканих България да започне работа по специално споразумение във формат "Сделка за дронове". Договорихме се да възложим на нашите екипи да проследят всички обсъдени въпроси и да подготвят редица двустранни документи. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски, който публикува кратко видео от срещата си с българския министър-председател Румен Радев на официалната си страница във Facebook.

ВАНС ОТЛОЖИ ПРЕГОВОРИТЕ С ИРАН, БЪДЕЩЕТО НА ПРИМИРИЕТО ОСТАВА НЕЯСНО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отлага пътуването си до Швейцария, където трябва да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма, съобщи Белият дом. Това е ход, който повдига въпроси какво следва за предварителното споразумение за прекратяване на войната, предаде Асошиейтед прес. Екипът, воден от Ванс, е бил готов да замине, но отлага пътуването, съобщи Белият дом, позовавайки се на трудна логистика за преговорите. Само че преди това пакистанският премиер Шахбаз Шериф също обяви, че няма да отиде в Швейцария, където официално САЩ и Иран трябваше да подпишат споразумението за по-дълго примирие - те го сториха електронно. Пакистан е основният посредник между САЩ и Иран.

ПУКНАТИНА В НАРАТИВА ИЛИ ЛОГИЧЕН КРАЙ: ЗАПАДЪТ ПАК ДАВА ШАНС НА ПУТИН

Когато войнствената реторика е приглушена, понякога именно между официалните изявления могат да се открият признаци за промяна. Пристигането на посланиците на Франция, Германия и Великобритания в руското външно министерство е важен сигнал, макар информацията за разговорите да остава оскъдна - засега е известно, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща опитва да отвори дипломатически канал към Кремъл, но на снощия Европейски съвет точно Германия и Франция са реагирали остро на тази негова инициатива. Според хърватското издание Advance зад дипломатическата активност се формира оценка, че войната в Украйна навлиза в нова фаза и въпросът вече е как да се подходи към нея - дали да се отвори прозорец за мир или изтощението на страните само ще наложи решението.

БЛИЗО 130 СА ИЗГРАДЕНИТЕ СГРАДИ В БАБА АЛИНО: ЕКСПЕРТИ АЛАРМИРАХА ЗА СЕРИОЗНИ НАРУШЕНИЯ В НЕЗАКОННИЯ ГРАД

"Между 120-130 са изградените сгради в комплекса Баба Алино край Варна, като от тях 58 не са отразени в кадастъра, около 40 сгради са налични в кадастъра и са вярно отразени и допълнително 30 сгради не съответстват нито на локация, нито на площ". Скандалните данни представи пред БНТ проф. Стелиян Димитров, директор Национален център за геопространствени изследвания и технологии и ръководител на катедра „Геопространствени системи и технологии” в Софийския университет "Свети Климент Охридски".

АКО КИЕВ ГОРИ, МОСКВА ЩЕ ГОРИ: ЗЕЛЕНСКИ ПАК ПРЕДУПРЕДИ ПУТИН И ГО ПРИЗОВА КЪМ МИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес можете да видите един от тези отговори в Московския регион. Нашите далекобойни санкции удрят руските петролни обекти много ефективно. Русия вече се сблъска с недостиг на горива и приходите в руския федерален бюджет падат значително. В същото време ударите ни на средна дистанция сериозно разстройват руската военна логистика. Но Путин не спира тази война". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който даде ясно да се разбере – ако руският диктатор продължава в същия дух, Украйна ще отговаря пропорционално и може да го прави.

РАДЕВ ГОВОРИ ГРЪМКО, НО ПОДПИСВА ТИХО В ЕС: ТВЪРДА ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА И НАТИСК СРЕЩУ АГРЕСИВНА РУСИЯ (ВИДЕО)

Българският премиер Румен Радев се обяви мощно срещу 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, за да защити "националния интерес", и сравни опитите за налагане на санкции на руския патриарх Кирил с "кръстоносен поход", докато главата на Руската православна църква подкрепя твърдо войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна - същата война, в която министър-председателят ни иска да види мир. Преди това правителството на Радев спря изпращането на въоръжение от складовете на армията за Киев и поиска връщане на диалога с Москва.

ШИШЧЕ ЗА 0,19 ЕВРО, ПОРЦИЯ ОРИЗ - 0,13 ЕВРО: СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ В КИТАЙ И БЪЛГАРИЯ

В началото на май 2026 г. бе отбелязан най-значителния ръст от над от три години на производствените цени в Китай, отчетен през април. Инфлацията при потребителските цени пък се повиши с 1,2 на сто през миналия месец на годишна основа, сочиха данните на китайската Национална статистическа служба. Въпреки това се оказва, че в страната цените в някои сфери са невероятно ниски.

ТЕЧ НА ЛИЦЕНЗИ: БЪЛГАРИЯ Е ОДОБРИЛА ИЗНОС НА ШПИОНСКИ СОФТУЕР ЗА РЕПРЕСИВНИ ЧУЖДИ СЛУЖБИ

България е одобрила продажбата на шпионски софтуер на разузнавателни служби и служби за сигурност в държави, в които са регистрирани нарушения на правата на човека, твърди брюкселското издание Politico. Медията се е сдобила с официални документи, които показват, че българският орган за експортен контрол е издал лиценз на Circles BG ("Съркълс България" ЕООД) – компания за технологии за наблюдение със седалище в София – да продава системи за подслушване, инструменти за проследяване на мобилни устройства и инфраструктура за наблюдение на разузнавателни служби в Азербайджан, Сърбия, Малайзия, Мексико и други страни.

"КАНАЛ 5 Е ПРОБЛЕМАТИЧНА МЕДИЯ": МАРИЯ ЧЕРЕШЕВА В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

„Канал 5 е изключително проблематична медия, която обслужва интересите на властта в Северна Македония от години и допринася за влошаване на свободата на словото. Атаките са не само към българите, а и към журналисти, които се опитват да си вършат работата“. Това заяви пред Студио Actualno Балкани Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти в България, която има дългогодишен опит като журналист както в България, така и на Балканите.

"ЖИЗНЕНОВАЖНА ГЛЪТКА ВЪЗДУХ": ЕК ОДОБРИ БЛИЗО 1 МЛРД. ЕВРО ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПВУ

България ще получи близо 1 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост, след като Европейската комисия даде положителна оценка за четвъртото плащане по механизма. Новината беше съобщена от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на брифинг в Министерския съвет.

ИГРА НА НЕРВИ: КАКВО ПРАВИ ТРЪМП С ИРАН? (ВИДЕО)

Планираните преговори между Иран и Съединените американски щати в Щвейцария бяха отменени. Това се случи едва два дни след подписването на меморандум за разбирателство, който откри периода за договаряне на трайно споразумение относно иранската ядрена програма и възстановяването на свободното корабоплаване през международно значимия Ормузки проток.

ГЕРМАНСКИЯТ ПОСЛАНИК С ИНДИРЕКТЕН ВЪПРОС КЪМ РАДЕВ: КАК ОЧАКВАТЕ ПУТИН ДА ПРЕГОВАРЯ, КАТО СПИРАТЕ ОРЪЖИЯТА ЗА УКРАЙНА?

Германската посланичка в България Ирене Планк отправи завоалирано послание към премиера Румен Радев, без да го споменава по име, във връзка с позицията му за мирните преговори между Русия и Украйна. На 19 юни германското посолство в София зададе "въпрос, който интересува много хора: Защо Германия доставя оръжия на Украйна, вместо да настоява за решение чрез преговори?". Публикуван бе и краткият отговор на представителя на дипломатическата мисия, който е в пряко противоречие с вижданията на министър-председателя.

ДВЕТЕ ЛИЦА НА РУМЕН РАДЕВ В И ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ: ГОВОРИ СВЕТЛИН ТАЧЕВ (ВИДЕО)

Как да си обясним двойствеността в поведението на премиера Румен Радев в и извън България? Защо у нас говори едно, а пред европейските партньори прави друго? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев: “Румен Радев е в ситуация, в която международната обстановка не е изгодна за него. Понеже той е съсредоточен във вътрешнополитическата ситуация, очакванията към него са големи, за това как ще се разрешат редица проблеми, включително приемането на бюджета, цените, други по-дребни казуси, съдебната реформа... В същото време ние се намираме в геополитически сътресения, една война, която продължава вече четири години и повече. В която той трябва да балансира, за да може да не отблъсква последователи от себе си.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 20 ЮНИ 2026 Г. (СЪБОТА)

На 20 юни 2026 г. (събота) времето ще предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 29°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 34° (Видин). Температурата на морската вода от 19°-21° по северното крайбрежие и до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, показва прогнозата за времето на НИМХ.