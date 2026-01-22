Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 22 януари 2026 г. Честито!

На 22 януари 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Тимофей и производните му. Тимотей бил постоянен спътник на св. ап. Павел, който му възлагал важни поръчения. Сведенията, които Тимотей донесъл на своя учител от Солун в Коринт, станали повод за написването на Първото послание до християните в Солун. Св. ап. Тимотей бил умъртвен на 22 януари 97 г. от езическа тълпа, защото излязъл пред езическото шествие и го изобличил за безсрамните действия по време на Артемидините тържества.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив и благословен! Нека името ти носи късмет и успехи в областите, в които искаш да си първи и уникален! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат! Наздраве!

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

