Кой има имен ден днес, 25 октомври 2025 г. Честито!

На 25 октомври 20205 г. имен ден имат всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им. Св. Атанасий бил родом от Аквилея (планина в Северна Италия). Пострадал при Диоклетиан (284-305) в крайбрежния град Салон в Далмация. Заради своята твърдост в истинната вяра той бил посечен с меч, а тялото му било хвърлено в морето. Една благочестива жена след дълги усилия се постарала да извади светите мощи от морето, намазала ги с благовония и ги облякла в погребални одежди. Положила ги в домашната си църква. Много изцеления станали на гроба на светеца.

