Кой има имен ден днес, 25 октомври 2025 г. Честито!

На 25 октомври 20205 г. имен ден имат всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им. Св. Атанасий бил родом от Аквилея (планина в Северна Италия). Пострадал при Диоклетиан (284-305) в крайбрежния град Салон в Далмация. Заради своята твърдост в истинната вяра той бил посечен с меч, а тялото му било хвърлено в морето. Една благочестива жена след дълги усилия се постарала да извади светите мощи от морето, намазала ги с благовония и ги облякла в погребални одежди. Положила ги в домашната си църква. Много изцеления станали на гроба на светеца.

Имени дни през ноември 2025 г. 

Честит рожден ден! Да бъде празник за теб не само този ден, но и всички останали дни. Да имаш здраве, щастие и светлина в живота и винаги да си заобиколен от верни хора!

Нека този ден бъде много специален за теб! До теб да са всички, които те обичат и ценят. Да си здрав, успешен и устремен към нови върхове! Честито! 

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с енергия, любов, щастие и късмет! Да ти върви по вода и злото да те заобикаля! Весело празнуване!

Имени дни 2025 г. 

