Кой има имен ден днес, 29 октомври 2025 г. Честито!

На 29 октомври 2025 г. имен ден отбелязват дамите с красивото име Анастасия. На този ден църквата почита Св. преподобномъченица Анастасия Римлянка. Тя била без родители и нейната осиновителка София я научила на християнските истини. Заради вярата си тя била измъчвана до смърт - осакатеното тяло на светата девица било обезглавено и хвърлено вън от града.

Имени дни през ноември 2025 г.

Имени дни 2025 г.

