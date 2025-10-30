Любопитно:

Кой има имен ден днес, 30 октомври 2025 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 30 октомври 2025 г. Честито!

На 30 октомври 2025 г. имен ден празнуват хората с името Зоран, Зорица, Зорка, Зорница. На този ден църквата почита Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия. Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия живели в третия век. Прекарали живота си в киликийския град Ег или Егей. Родителите им били благочестиви хора. Възпитали ги в християнската вяра. Те рано останали сираци. Зиновий получил от Бога дар на чудотворство. Свещеномъченикът Зиновий и блажената му сестра Зинавия били убити с меч през 285 година.

Честит рожден ден! Бъди здрава, усмихната и весела! Нека всички чудеса се случат именно на теб и бъдеш заобиколена от онези, които искаш да са с теб!

***

Весело празнуване на твоя имен ден! Нека здравето, смехът и успехът са постоянно до теб в живота ти! Да има стремеж в дните ти и смисъл в делата ти! Никога не спирай да твориш и мечтаеш! 

***

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти, да е богата душата ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

***

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с любов, щастие, светлина и късмет! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди най-веселата празнуваща и не спирай да се усмихваш! Весело празнуване!

Евгения Чаушева
