Кой има имен ден днес, 8 октомври 2026 г.

На 8 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Игнат, Пелагия и производните им. Преподобна Пелагия живяла в петия век. Родила се в Антиохия. Животът й е описан от илиополския дякон Яков, който я познавал лично. При строго постническо житие преподобна Пелагия блажено починала в своята килия – затвор на 8 откомври 461 година. На този ден църквата почита и Св. преподобномъченик Игнатий Старозагорски († 1814).

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека този ден донесе цялата светлина по пътя, от която имаш нужда. Точно сега всяко твое желание може да се сбъдне и не пропускай възможността да си пожелаеш най-съкровеното!

***

Този ден е твой! Приятелството и любовта да съпътстват всеки твой ден е и всяка твоя минута да е изпълнена със смисъл! Празнувай весело и от сърце!

***

Честит имен ден! Бъди весела, засмяна, искрена, щастлива! Нека никой не е в състояние да засенчи твоето щастие, а всяко твое действие да води до успех и признание!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през октомври 2026 г.