Кой има имен ден днес, 8 октомври 2026 г.

На 8 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Игнат, Пелагия и производните им. Преподобна Пелагия живяла в петия век. Родила се в Антиохия. Животът й е описан от илиополския дякон Яков, който я познавал лично. При строго постническо житие преподобна Пелагия блажено починала в своята килия – затвор на 8 откомври 461 година. На този ден църквата почита и Св. преподобномъченик Игнатий Старозагорски († 1814).
Пожелания
Нека този ден донесе цялата светлина по пътя, от която имаш нужда. Точно сега всяко твое желание може да се сбъдне и не пропускай възможността да си пожелаеш най-съкровеното!
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Този ден е твой! Приятелството и любовта да съпътстват всеки твой ден е и всяка твоя минута да е изпълнена със смисъл! Празнувай весело и от сърце!
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Честит имен ден! Бъди весела, засмяна, искрена, щастлива! Нека никой не е в състояние да засенчи твоето щастие, а всяко твое действие да води до успех и признание!
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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!
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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!
Имени дни през октомври 2026 г.