Кой имен ден днес, 9 септември 2025 г. Честито!

На 9 септември 2025 г. имен ден отбелязват хората, които носят името Анна, Йоаким, Яким, Аким, Еким, Ачо. На този ден църквата почита Свети и праведни богоотци Йоаким и Анна.Свети Иоаким живеел в Галилейския град Назарет. Неговата жена се наричала Анна и била от Левиевото коляно, от рода на Аарон. С праведния си живот Иоаким и Анна така угодили на Бога, че Той ги сподобил да станат родители на Пресветата Дева - предизбраната Майка на Господа.

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Нека дните ти да са светли, нощите спокойни, а животът ти - изпълнен с добродетели и любов! Бъди благословен и да имаш късмет и успех във всичките си дела!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, усмихната и успешна! Нека твоят празник събере любимите ти хора и бъдеш заобиколена от любов и верни приятелства!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Нека този ден бъде тържество на светлината и щастието! Нека името ти те пази от злини, да ти носи късмет и главозамайващи успехи!

***

Весел имен ден и щастливо прекарване на празника! Нека твоят празник бъде изпълнен с истинска любов, весели наздравици и много подаръци!

