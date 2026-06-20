Концесиите идват: АПИ обяви следващите магистрали и тунели за частни инвеститори

„Не само АМ „Черно море“, а конкретните обекти, които ще бъдат дадени на концесия са няколко. Преди 2028 г. няма да има магистрали на концесия в България“. Това заяви пред bTV председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Александър Тодоров. Още: Шишков обеща: Край на пътните ремонти до края на юни. Иска магистрали на концесия

По думите му България няма опит с концесии и създаване на публично-частни партньорства към момента.

Мегапроекти на концесия

Той посочи, че големи инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за магистрали или скоростни пътища, могат да бъдат дадени на концесия.

Друга магистрала, която би могла да бъде дадена на концесия, е АМ „Русе-Маказа“. Следващите проекти, които също ще бъдат предмет на анализи, е тунелът под Петрохан и АМ „Рила“.

Инж. Тодоров увери още, че ремонтните дейности по магистралите у нас ще приключат до края на месеца. За активния туристически сезон гражданите ще пътуват удобно и безпроблемно.

Той увери, че юли, август и първата половина на септември месец няма планирани ремонти, за да може да бъде облекчен трафикът и да не се създават неудобства.

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