"Безработен съм": Шефът на разузнаването е в сива зона за няколко дни, Атанасов е изумен

Оказва се, че шефът на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев е в „сива зона“ за няколко дни. Това стана ясно по време на изслушването му за втори мандат в ресорната комисия в парламента. От неговото служебно положение се поинтересува Атанас Атанасов от "Демократична България", тъй като е забелязал, че друг подписва документите на агенцията от негово име.

Гечев му отговори, че в момента реално е безработен и че има „сива зона“ в закона.

„Законът предвижда председателят на ДАР да се освобождава и избира от Народното събрание. Решение на Народното събрание за вашето освобождаване няма. Аз съм изумен", отвърна му Атанасов.

„Повредата не е във вашия телефон, а в нечий друг“, каза депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков по време на изслушването. Според Рашков някой "зад голямата врата на „Дондуков“ е сбъркал", тъй като Гечев не е с прекратени предсрочно правомощия.

Защо изслушват Гечев?

Антоан Гечев бе изслушан от ресорната комисия като част от процедурата за избор на нов шеф на агенцията. Досега той заемаше поста председател на Държавна агенция „Разузнаване“, като сега беше предложен за нов мандат от кабинета "Радев".

Държавна агенция се ръководи от председател, който след промени в закона през 2025 г. се избира с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години. ОЩЕ: AI и разузнаването: Кандидатът за шеф на ДАР за кадрите в службата