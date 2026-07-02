Невероятен Григор Димитров! Дежавю от мача със Синер не спря българина от страхотна победа на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава в следващия кръг на Уимбълдън след невероятен успех срещу корав съперник. След като победи квалификант на старта на надпреварата, хасковлията надделя с 3:1 (7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3) над световния №18 Якуб Меншик. Това е първи успех за българина в трите им срещи до момента. Двубоят бе белязан от много спорен момент, който искрено разгневи Димитров, но той успя да се отърси от емоцията и показа най-добрата си игра.

Гришо с първи успех над Меншик

Меншик стартира по-добре и взе подаването си, докато българинът допусна двойна грешка още при първия си начален удар. Той все пак се възстанови и взе сервис-гейма си. Двамата показаха равностойна игра и без някой да блести повече си размениха подаванията, за да вкарат гейма в тайбрек. Решителната част започна трудно за хасковлията, който допусна мини-брейк в самото начало. Димитров наваксва изоставането си с ас по правата за 3:4. След това 20-годишният чех се подхлъзна, което позволи на Гришо да върне мини-пробива. Първата ни ракета изигра чудесно следващите си две подавания и се добра до сетбол, който успя да реализира след поредица от страхотни форхенди и бекхенди.

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Димитров започна убедително втората част с гейм на нула. След това той бе близо до това да оспори подаването на Меншик, след което на свой ред трябваше да се брани от пробив. В шестия гейм Гришо можеше да дръпне в резултата, но чехът успя да спаси два брейк-бола. Димитров пак трябваше да защитава точка за пробив при 4:4, но този път не се справи и изостана с 4:5. Останалата част от гейма премина по желание на чеха, който изравни сетовете.

Гришо стартира по-добре третата част и за малко щеше да се добере до пробив още при първото подаване на чеха, но той успя да се спаси. Двамата си размениха по няколко сервис-гейма, преди българинът да трябва да защитава брейк-бол при 4:3. Той все пак си спести неприятностите и на свой ред притисна съперника. Гришо получи две възможности за пробив в осмия гейм, но не успя да ги реализира в напрегнат гейм, продължил 32 минути. При 5:5 Димитров трябваше да обръща сервис-гейм от 0:30. Той успя да го направи, за да прати сета в тайбрек. Българинът, който очевидно беше любимец на феновете по трибуните, ги прати в екстаз с минаващ бекхенд за двоен брейк-бол и респективно сетбол на посрещане. 20-годишният Меншик се поддаде на напрежението и направи двойна грешка, което означаваше, че Гришо печели със 7:5 в третия гейм.

Гришо получи дежавю

Последва спорен момент в двубоя, когато организаторите решиха да активират покрива над корта, което предизвика забавяне от десетина минути. Този ход видимо ядоса Григор, който отиде да говори със съдията на стола и припомни, че именно това му е попречило миналата година. Припомняме, че след затваряне на покрива българинът получи контузия, докато водеше с 2:0 сета на световния №1 Яник Синер. Меншик не беше толкова афектиран и се възползва от условията, като направи ранен пробив, след което го затвърди. Димитров успя да се отърси от случилото се и показа най-добрата си игра от година насам. Българинът вдигна публиката на крака с пробива си за 3:3.

В следващия гейм Димитров демонстрира отлично движение и гъвкавост, за да хване една точка от шпагат. Той успя да вземе подаването си и да поведе за първи път в гейма. Серията на Гришо се пренесе и в следващия гейм, тъй като той успя да пробие за 5:3 и се доближи до победата. Менших се опита да запази шансовете си, но българинът не сбърка и взе подаването си, за да се поздрави с победата.

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