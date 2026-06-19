Кабинетът "Радев":

"Лято до второ пришествие": Проф. Рачев прогнозира време само за море и плаж

19 юни 2026, 7:55 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Лято до второ пришествие": Проф. Рачев прогнозира време само за море и плаж

Тази седмица ще е много топло, а температурата на морската вода ще е 24 градуса и ще позволи масово къпане. Ужасно топло ще е в цяла Европа. Времето е само за почивка и море, който има възможност да се възползва. Във вторник топла вълна обхваща Европа – в Париж ще е 40 градуса, Лондон 35 градуса. Втора поредна топла вълна над Западна Европа, предишната беше през май. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Ел Ниньо, извънземните и жегата: Рачев обяви кога започва истинското лято

На Балканите ще усетим само гребена на тази топла вълна. Температурите ще са между 32 и 35 градуса. Много топло ще е времето до края на месеца.

През юли ще е с нормални валежи и с температури в рамките на нормалното. „Засега не се очертават екстремни температури у нас“, каза той.

„Летни температури, няма какво да коментираме. Лято, лято, лято до второ пришествие. Време, опънато като пране“, шеговито каза професорът.

Времето днес

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София - около 27 градуса.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 19 юни 2026 г. (петък)

След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен вятър от североизток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
лято прогноза за времето Георги Рачев море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес