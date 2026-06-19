"Лято до второ пришествие": Проф. Рачев прогнозира време само за море и плаж

Тази седмица ще е много топло, а температурата на морската вода ще е 24 градуса и ще позволи масово къпане. Ужасно топло ще е в цяла Европа. Времето е само за почивка и море, който има възможност да се възползва. Във вторник топла вълна обхваща Европа – в Париж ще е 40 градуса, Лондон 35 градуса. Втора поредна топла вълна над Западна Европа, предишната беше през май. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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На Балканите ще усетим само гребена на тази топла вълна. Температурите ще са между 32 и 35 градуса. Много топло ще е времето до края на месеца.

През юли ще е с нормални валежи и с температури в рамките на нормалното. „Засега не се очертават екстремни температури у нас“, каза той.

„Летни температури, няма какво да коментираме. Лято, лято, лято до второ пришествие. Време, опънато като пране“, шеговито каза професорът.

Времето днес

Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София - около 27 градуса.

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След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен вятър от североизток.