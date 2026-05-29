Слънце, но и чадър под ръка: Проф Рачев с прогноза за първите дни на юни

Отива си месец май. В събота – на Черешова Задушница, ще е много топло. А от следващата седмица ще има така наречените черешови води – с интензивни валежи на места. Няма да има риск от наводнения. За Деня на детето (1 юни) не се очаква някаква особена синоптична обстановка. Навлизаме в една седмица на типично юлско време, а днес и утре ще е много приятно времето, с много приятни температури.

За Деня на Ботев времето ще е нормално. Следващата седмица ще е доста топло. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Времето днес

Днес преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София – около 23 градуса.

Над планините в източната половина от страната облачността ще е значителна и на отделни места там ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево.

По Черноморието облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса.