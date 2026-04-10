Правителството на Гюров:

Лошо време доведе до серия катастрофи в страната

10 април 2026, 13:23 часа
Снимка: БГНЕС
Няколко катастрофи затрудняват движението на изхода на София към магистрала "Тракия". Задръстването е близо километър. Тежкотоварните камиони се спират в аварийната лента, за да не затрудняват допълнително трафика.

ОЩЕ: Смърт на Подбалканския път: Мъж загина при катастрофа

Силен валеж от градушка се изсипа малко преди обед навръх Разпети петък в района на Поморие, като предизвика затруднения по пътната мрежа. Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Поморие - Ахелой.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: Каменар - Каблешково - Ахелой и обратно, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От там съобщават и, че е възстановено движението при 31-вия километър на магистрала "Хемус" в посока Варна.

По-рано там трафикът се пренасочваше заради катастрофа. 

Виолета Иванова Отговорен редактор
катастрофи
