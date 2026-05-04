Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Май или март? Времето утре - 5 май 2026 г.

04 май 2026, 12:22 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Май или март? Времето утре - 5 май 2026 г.

На 5 май 2026 г. минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в София - около 4°. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по-ниски по Черноморието, а в София - около 21°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

Слънчице в планините

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

На крачка от плажа: Нетипичен майски сняг изненада Гърция (ВИДЕО)

Умерен вятър по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Седмична прогноза за времето за 4-10 май 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес