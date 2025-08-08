Войната в Украйна:

Местата с най-високи температури. Времето през уикенда 9-10 август 2025 г.

08 август 2025, 12:12 часа 453 прочитания 0 коментара
На 9 и 10 август 2025 г. започва постепенно увеличаване на температурите. Навлизаме в сух и горещ период. Максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°. Най-горещо в събота ще бъде в Хасково, Ямбол, Русе и Стара Загора. В неделя 37 градуса се очакват и във Велико Търново, 36 - в Ловеч и Плевен, показва прогнозата за времето. .

Време за планина

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

И за море

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 20 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 10 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 10 мин. и изгрява в 20 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
