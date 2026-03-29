Милена Милотинова и на какво ново залага генералният директор на БНТ

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ, заяви, че политиците със своя език диктуват вкуса във всички онези, които ги гледат. "Нашата роля е в това да държим на професионалните стандарти и като говорим за предсрочни избори, нека да спомена, че изборната нощ ще е поантата на изборната кампания. Освен студиото в националната телевизия и изнесеният формат, БНТ ще потърси нови визуални елементи, които ще подчертаят ролята на националната телевизия в изборната нощ", обясни тя в студиото на обществената телевизия. Още: Съдът спря опита на Кошлуков да се върне начело на БНТ

Какво предстои в ефира на БНТ?

Тя посочи, че това, което предстои в ефира на БНТ е кампанията по повод 150-годишнината от Априлското въстание. На 20 април ще има специално студио, което ще бъде водено от журналиста и водещ на "Панорама" Бойко Василев, добави Милотинова.

"БНТ ще включи и студенти, и преподаватели, и историци по случай отбелязването на годишната от Априлското въстание. На 20 април стартира и поредицата "Очевидците" - разкази от актьори, които ще пресъздадат свидетелски показания от въстанието", обясни Милотинова.

Тя посочи още, че всички предавания, свързани с историята, ще представят различни моменти и препратки от Априлското въстание. "Ще има и образователни клипове по БНТ 2 с важните исторически личности за Априлското въстание", уточни Милотинова.

Милена Милотинов посочи още, че за 24 май БНТ ще има празнична програма за празника на буквите. "Празникът ще мине в БНТ под наслов "Върви народе" и ще бъде посветен на 170-годишнина от създаването на първото читалище в България", допълни генералният директор на БНТ.

Милотинова добави още, че се надява България да достигне на финал за "Евровизия". Призова и българските граждани в чужбина, да подкрепят ДАРА в "Евровизия". "Песента на ДАРА върви много добре в момента, която е подпомогната от много добър международен екип. Другото, което бих искала да кажа е, че идва моментът - ДАРА има много гледания в ТикТок. Ако песента на ДАРА бъде подкрепена, имаме немалки шансове да отидем доста напред", надява се генералният директор на БНТ.

Милена Милотинова изтъкна и че БНТ ще предава Световното първенство по футбол всичките 104 мача - в САЩ, Канада и Мексико. Половината от мачовете ще бъдат в много гледано време, ще има и спортни студиа, така че се надяваме, че ще зарадваме футболната публика в България, каза още тя.

"БНТ ще предложи 340 часа ефир от световното първенство по футбол", добави тя.

