Милиони срещу десетки гледания: Как частна инициатива почита Априлското въстание, докато държавата го ползва за агитация

Eдна частна инициатива за отбелязване на 150-годишнината от Априлското въстание е в пъти по-успешна и популярна от държавно финансираната национална кампания. Такава теза защити в свой пост във Фейсбук Марио Мишев от сдружение "Българска история".

"0 лева. Точно толкова е взел екипът на Българска история от държавата за отразяването на 150-годишнината от Априлското въстание. Не сме кандидатствали за държавно финансиране и никога не сме получавали такова за съдържанието, което създаваме. Този месец постигнахме над 15 милиона обхват (reach) в социалните мрежи на публикациите ни за Априлското въстание. Отделно – издадени книги, анимационни видеа, подкасти. Вероятно всеки българин с интернет е видял поне един наш материал, посветен на събитията от пролетта на 1876-а", споделя Мишев.

В противовес на това той коментира слабите резултати на националната инициатива за отбелязване на годишнината, финансирана от държавата.

Държавната кампания е непопулярна и се ползва за предизборна агитация

"В същото време виждаме "национална кампания" под егидата на Министерски съвет (организирана от Искра Ангелова, съветник на премиера ), чийто YouTube канал има 3-ма абонати и видеа с по 2-3 гледания. Самата Ангелова пък обикаля телевизионни студия, за да рекламира тази "чутовна" инициатива, забърквайки някакъв безвкусен коктейл от исторически патос и предизборна агитация", коментира още Мишев.

По думите му е изкушаващо да политизираш историята, но все пак той вярва, че "гюргевските апостоли и хилядите, загинали по време на въстанието, не са се борили за демократични процедури, а за национално възкресение – и е обидно подвигът да се свежда до подкана за гласуване на 19 април".

"Въпросът ми обаче е друг: Колко струва на българския данъкоплатец тази "инициатива"? Какво е финансовото отражение на този проект, който, ако съдим по активността в YouTube, за седмица е намерен за любопитен от двуцифрен брой зрители?", допълва той.

Мишев уточнява, че случай, че инициативата не струва пари на данъкоплатеца или символични такива, ще поднесе най-искрените си извинения.

Самата Искра Ангелова споделя, че кампанията действително прави вразка между датата на годишнината и изборите.

При обявяването на видеото с Ицхак Финци тя дава разяснения по темата:

"Ицхак Финци в нашата кампания "150 години Априлско въстание. Свободата сам да избираш съдбата си".

Ние вярваме, че всеки глас на тези избори е важен. Нашата кампания е за повишаване на избирателната активност. За упражняване на правото на глас. За гарантиране на честни избори.

Както във всички свободни държави се прави, и нашето правителство ми възложи да реализирам кампания, с която да вдъхнем самочувствие на всички българи, че те могат да станат архитекти на бъдещето си чрез честни избори.

Правителствата и Европейският парламент реализират тези творчески кампании под общото название “Vote!” (“Гласувай!”) Това не са предизборни кампании, както се опитват да внушат онези, които най-много се боят какво ще стане, ако българите вземат да решат да упражнят правото си на избор и потопят платения вот…

Така че чуйте нашите възрожденци, прочетени от съвременните ни герои - хората на изкуството. Защото надежда трябва да имаме! Никой не може да ни отнеме свободния избор! На 19.04. И не само тогава.

Както и никой не държи “правата” над българската история и случките в нея. Тази логическа връзка не е много сложна - изборите и датата на въстанието съвпадат".

"Закриването" на кампанията

Малко след публикуване на поста си, Мишев написа втори по темата - този път, за да обяви, че YouTube каналът на държавната кампания е била изтрит.

"По принцип не съм вярвал, че мой статус ще доведе до закриването на цяла национална кампания, колкото и нелепа да е тя, но ето – случи се. Всеки, който използва историята за политически цели, трябва да бъде публично порицаван. Малките победи. За тях живеем", написа шеговито той.

Мишев коментира, че инициативата не е спряна от неговия статус.

"Напротив. Организаторите на кампанията (Искра Ангелова) е изтрила видеата, за да не се види, че те имат по 20 гледания, а тепърва - когато се завъртят по телевизията и постигнат висока гледаемост, да се каже, че инициативата е успешна и парите, дадени за нея, са обосновани. Но нашите буумъри така и не разбраха едно - щом веднъж е било в интернет, остава там завинаги", допълва той.