Министерството на отбраната отлага плащане на 361 млн. евро за F-16

Министерството на отбраната ще поиска разсрочване на плащанията по втория договор за изтребителите F-16 Block 70. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Атанас Запрянов. Става дума за предвиденото за следващата година плащане в размер на 361 млн. евро по втория договор със САЩ. Според плановете на ведомството този разход ще бъде изместен за 2028 г.

България придоби общо 16 самолета на два транша за около 5 млрд. лв. Първите осем се очаква да пристигнат до края на годината, но Военновъздушните сили ще се нуждаят от поне две години, за да ги усвоят.

"МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 г. и ще предприеме действия за тяхното редуциране, включително преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70 с 361 млн. евро от 2026 г. за 2028 г.", заяви Запрянов пред депутатите от ресорната комисия. Още: След 5 години подготовка: Купуваме 3D радари

Недостиг на средства

От думите му стана ясно, че министерството вече има недостиг на средства за капиталови разходи по съществуващи договори в размер на 210 млн. евро.

Затова ведомството обмисля разсрочване на плащанията за F-16, както и намаляване на заемите по европейския инструмент SAFE, чрез който България планира да закупи боеприпаси, антидронови системи и други. Още: F-16 е много хубав, но договорът е порочен: Говори военен експерт

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г. ще бъде 2,25% от БВП. Задълженията на страната към НАТО обаче изискват още по-високо финансиране за отбраната, което вероятно ще окаже натиск върху бъдещите бюджети.