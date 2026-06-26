Белгия обмисля да отнеме пенсиите на политици, работили за ЕС

Белгийското правителство е готово да отнеме или да намали пенсиите на национални политици, работили и за институциите на ЕС, съобщиха местни медии. Целта е никой в Белгия да не получава пенсия над законовия максимум от 8291,60 евро на месец. Сега политиците, които са работили и за ЕС, получават по две пенсии, като сборът може да достигне 16 000 евро.

Засегнати от планираната мярка може да бъдат няколкостотин души. Властите са изпратили покани до 629 пенсионирани политици да отговорят какъв е общият размер на пенсиите им, като обратно са били получени 188 отговора.

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Правителството ще реши дали изплащането на националните пенсии на тези, които не са отговорили, временно ще бъде спряно до изясняване на случая. Медиите отбелязват, че сред засегнатите политици са бившите премиери Ги Верхофстат (бивш евродепутат) и Херман ван Ромпой (бивш председател на Европейския съвет), както и бившите вицепремиери и еврокомисари Дидие Рейндерс, Луи Мишел и Карл де Гухт.

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