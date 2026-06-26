"Скритият голмайстор на Мондиал 2026": Падна жесток антирекорд в САЩ, Канада и Мексико

Головете на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, продължават да валят, но не всички от тях попадат в правилната врата. Победата на Нидерландия с 3:1 над Тунис доведе до поредния автогол, когато Елиес Схири неволно отклони топката в собствената си мрежа, за да открие резултата в полза на "лалетата". Този нещастен момент увеличи броя на автоголовете в турнира до 12, като по този начин Мондиал 2026 влезе в историята със суров антирекорд. На предишните издания не са отбелязвани повече от 5 автогола.

12 автогола на Мондиал 2026 преди края на груповата фаза

Голът на Схири означаваше, че Мондиал 2026 изравни по автоголове Световното първенство в Русия през 2018 година, където също бяха отбелязани 12 попадения в грешната врата. До този момент това бе най-високият брой в историята на турнира. По всичко изглежда обаче, че тази година цифрата ще нарасне значително, тъй като към днешна дара, 26 юни, са изиграни 56 от общо 104 двубоя. Съвременният футбол оказва огромен натиск върху защитниците. Бързите атаки, опасните центрирания назад и ниските топки често принуждават бранителите да вземат решения за частица от секундата в собственото си наказателно поле. В резултат на това автоголовете стават все по-често срещани на големите турнири.

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С груповата фаза все още в ход и предстоящите елиминационни кръгове, които ще започнат в неделя, 28 юни, този нежелан рекорд със сигурност ще бъде подобрен. От добрата страна на нещата, Световното първенство това лято влезе в историята и по позитивна причина. Въпреки че мачовете от груповата фаза все още не са приключили, Мондиал 2026 официално влезе в историята като най-посещавания досега. Това е поредното доказателство за огромния интерес към шампионата в САЩ, Мексико и Канада. Предният рекорд датира отпреди 28 години.