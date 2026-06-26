Министър разпореди проверка и обяви защо не можем да имаме бетонни мантинели

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разпореди проверка на качеството на мантинелите по автомагистралите след двете тежки катастрофи през последните дни. Това съобщи той по време на брифинг в Министерския съвет.

По думите му наскоро са въведени нови изисквания към предпазните съоръжения, а проверката ще установи дали вече подменените мантинели отговарят на тях.

Шишков обясни, че на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, където стана тежката катастрофа, мантинелата не е била подменена по новия стандарт. За разлика от нея, при инцидента на автомагистрала "Струма", където ТИР също е разрушил предпазното съоръжение, мантинелата е била от новия тип. Още: Монопол, който влияе за смъртоносните катастрофи в България: Нечувани твърдения

"Затова съм разпоредил проверка и на тези мантинели, които са подменени - дали отговарят на изискванията. Има съответните сертификати, ще проверим дали отговаря на вложените материали и качеството на мантинелите", заяви министърът.

Той коментира и възможността за използване на бетонни ограничители тип "Джърси". Според него българските пътища не са проектирани за подобни съоръжения, а те крият и рискове за безопасността. По думите му бетонните прегради са по-ефективни при спиране на тежкотоварни автомобили, но същевременно могат да бъдат по-опасни за леките автомобили и техните водачи. Още: Защо България още разчита на метални мантинели? Експерти с тревожен отговор

Въпреки това регионалното министерство ще направи анализ кой тип разделителни съоръжения е най-подходящ за българските пътища.