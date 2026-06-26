Срещите на властта с частни лица остават тайна: Експерти алармират за пробойни в ЗДОИ

Въпреки че Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е един от най-важните инструменти за прозрачност и граждански контрол, в практиката продължават да съществуват сериозни проблеми при прилагането му. За това предупредиха от Програма "Достъп до информация" (ПДИ) при представянето на годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2025".

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Липсата на прозрачност

Според адвокат Александър Кашъмов законът е от съществено значение за обществото, но администрацията все още изпитва затруднения при неговото прилагане. Като пример беше посочено, че информацията за възнагражденията на министрите е от безспорен обществен интерес, докато това не важи в същата степен за заплатите на редови държавни служители. По думите му институциите се нуждаят от допълнително обучение както за прилагането на закона, така и за правилното тълкуване на понятието "обществена информация".

Един от най-сериозните проблеми остава липсата на прозрачност при контактите на представители на властта с частни лица. Като примери бяха посочени посещенията на депутата Делян Пеевски в Министерството на вътрешните работи (МВР), за които не е публично известно с кого се е срещал, колко често и по какви теми. Споменат беше и случаят с хазартния бос Васил Божков, който публично заяви, че е посещавал министъра на финансите по различни въпроси.

Според експертите информацията за подобни срещи често остава скрита зад разпоредбите на чл. 13 от ЗДОИ. "Вместо този проблем да бъде решен, в последните дни от мандата на предишното Народно събрание бяха приети законодателни промени, които обслужват обратния интерес. Те прехвърлят задължението за регистриране на контактите върху частните лица, когато са осъществени девет контакта в рамките на три месеца", изтъкна Кашъмов.

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Експертът отбеляза, че текстовете пораждат множество въпроси, тъй като липсва яснота какво точно се счита за "контакт" – дали това включва телефонно обаждане, кореспонденция в електронни платформи или дори комуникация в социалните мрежи. И изрази надежда, че спорните законови текстове ще бъдат преразгледани през следващите месеци.

Сред останалите проблеми беше посочена и отмяната на разпоредбата, която осигуряваше публичен достъп до регистъра на сделките с недвижими имоти.

Критики бяха отправени и към съдебната система. Според ПДИ липсва единна практика при предоставянето на обществена информация – едни съдилища публикуват съдебните протоколи, а други отказват, което създава двоен стандарт. От организацията отбелязаха още, че прокуратурата води политика, която затруднява достъпа до обществена информация.

Засегната беше и темата за свободата на словото. Експертите призоваха правителството възможно най-бързо да въведе европейската директива срещу т.нар. дела шамари (SLAPP), която предвижда механизми за ранно прекратяване на съдебни производства, използвани за сплашване и заглушаване на журналисти, медии и граждански активисти. "Имаме нужда този закон да бъде приет възможно най-скоро", призова Кашъмов.