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Не градове, а пещи: Времето утре - 27 юни 2026 г.

26 юни 2026, 12:36 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Не градове, а пещи: Времето утре - 27 юни 2026 г.

На 27 юни 2025 г. ни очаква горещо време. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 34°, в София - около 34°. Най-горещо се очаква да бъде в градовете Видин, Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Хасково, Ямбол, където се очаква градусите да достигнат до 34. За 33° да се готвят жителите на Кърджали, Силистра, Монтана, Русе, Плевен и Велико Търново, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Прохлада в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

Чудесно време по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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